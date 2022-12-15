В МЧС назвали минимальную толщину льда для безопасного выхода на водоем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На лед строго запрещено ступать, если его толщина составляет менее 15 сантиметров. Об этом сообщил руководитель подмосковного ГУ МЧС РФ Сергей Полетыкин в ходе собрания Мособлдумы.

"Но честно скажу: если семь сантиметров есть, то уже, в принципе, меньшие опасения потерять человека, который вышел на лед. Но мы держим границу в 15 сантиметров", – цитирует Полетыкина РИА Новости.

Спасатель также поделился, что специалисты МЧС держат под особым наблюдением 131 опасное место на 101 водоеме. Эти территории расположены в 50 городских округах.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что специалисты организовали на реках, прудах и иных водоемах города усиленное патрулирование в связи с хрупким льдом.

Он попросил жителей столицы быть бдительными, не выходить на лед, а также внимательно следить за детьми и домашними животными во время прогулок.

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