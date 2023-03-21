Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США

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Суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного сына губернатора Красноярского края российского предпринимателя Артема Усса в Соединенные Штаты. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд", – сказал один из его адвокатов.

В октябре 2022 года Минюст США заявил об аресте Усса в Италии. Из заявления ведомства следует, что Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег.

В посольстве РФ в Италии сообщили, что сотрудники российского генконсульства в Милане провели две встречи с Уссом. Там также пояснили, что перед экстрадицией в США в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела. В конце ноября апелляционный суд Милана решил отпустить под домашний арест российского предпринимателя.

В январе 2023 года суд в Италии запросил у Соединенных Штатов дополнительные доказательства вины задержанного Усса.

По словам адвоката Александра Суржина, в случае экстрадиции в США Усс может быть приговорен к пожизненному заключению, поскольку максимальный срок, который грозит ему, составляет 75 лет.



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