Финский экс-депутат Туртиайнен подал запрос на убежище в России

Фото: museovirasto.finna.fi

Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен подал заявление о получении политического убежища в России. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на YouTube.

На видео политик, который придерживается пророссийских взглядов, продемонстрировал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем. Он также рассказал, что у него уже истекал срок пребывания в России.

"Теперь не нужно думать ни о каких визах. Посмотрим, что из этого получится, что за этим последует", – сказал он.

Телерадиовещатель Yle добавляет, что Туртиайнен собирается переехать в Москву и начать учить русский язык. Отмечается, что о намерении запросить политическое убежище он заявил на Ялтинском международном форуме в Москве.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что подал заявление на российское гражданство, потому что чувствует себя в России как дома.

Политик объяснил, что его немецкий паспорт был заблокирован при попытке вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Мюнхен. Немецкое посольство в Дубае предложило ему разовый документ. Однако Нимайер опасается, что его могут лишить паспорта и арестовать в Германии.

