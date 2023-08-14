В Подмосковье владельцев домашних животных обяжут регистрировать питомцев с 1 сентября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области с 1 сентября граждане, которые приобрели щенка в возрасте трех месяцев и старше, будут обязаны зарегистрировать его, владельцы кошек того же возраста могут регистрировать питомцев по желанию, заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"Регистрация собак будет обязательна, кошек – по желанию хозяев. Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных", – передает его слова портал Минсельхозпрода.

В ведомстве отметили, что владельцы собак и кошек смогут поставить животное на соответствующий учет в течение полугода со дня вступления закона в силу. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в течение двух недель с момента их покупки.

Отмечается, что для регистрации гражданам необходимо посетить государственную ветеринарную клинику, взять с собой личный паспорт и паспорт животного при наличии.

"Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале "Госуслуг", – добавил зампред.

Он подчеркнул, что закон позволит увеличить ответственность хозяев питомцев и сократить численность бездомных животных. Постановка на учет также позволит оказать своевременную помощь в поиске пропавшей собаки или кошки.

Ранее сообщалось, что заводчиков животных могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых питомцев и платить с этого налоги. Соответствующие поправки в закон были подготовлены в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Автором законопроекта выступил первый зампред комитета Госдумы Владимир Бурматов. Данный закон должен решить проблему "черных заводчиков", которые разводят на коммерческой основе животных в неподобающих для этого условиях и не дают гарантий по здоровью питомца, сказал он.



В России заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги – СМИ