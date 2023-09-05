Корм, прогулки, уборка: как жители столицы могут помочь животным в приютах

С похолоданиями наступает время, когда животным в приютах особенно нужна помощь. Необходимо утеплять вольеры, гулять с собаками, убирать территорию. И здесь нелишними будут руки волонтеров. Разбираемся, как жители Москвы могут облегчить жизнь питомцам, которые пока не нашли любящих хозяев.

Помочь вещами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один из вариантов помощи – покупка еды, игрушек, медикаментов, других необходимых вещей и передача их в благотворительную организацию или приют.

Например, в фонде помощи бездомным животным "Рэй" отметили, что принимают сухие корма для котят, щенков и взрослых питомцев, крупы (гречку и рис), впитывающие пеленки, амуницию для собак (шлейки, поводки, намордники, миски) и теплые вещи (ковры, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца). Также можно принести лекарства из ветаптеки: препараты от блох, клещей и паразитов, лосьоны для глаз и ушей. Пригодятся медикаменты и из обычной аптеки: хлоргексидин, шприцы, бинты и другие. Кроме того, всегда нужна помощь фотографов, которые могут сделать снимки подопечных для каталога.

Приют для бездомных собак "Красная сосна" принимает консервы для животных, сухие корма, в том числе лечебные, ветеринарные медикаменты, препараты из "человеческой" аптеки (антисептики, бинты). А также брезентовые поводки длиной три-пять метров, шлейки, медицинские и садовые перчатки, впитывающие пеленки.

В приют "Бирюлево" тоже можно принести корм для собак и кошек (в том числе специальную еду для животных с заболеваниями ЖКТ, печени и суставов) и мелкий корм для щенков и котят. Можно побаловать подопечных лакомствами, например вяленым мясом. Животным также нужны поводки, ошейники и шлейки (можно б/у), расчески, старое постельное белье, лежаки, игрушки, пеленки, лечебные препараты и так далее. Чтобы привезти вещи, необходимо заранее связаться с волонтерами приюта и обсудить день встречи.

Погулять

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Помочь приютам можно, став их волонтером: гулять с питомцами, убирать территории или строить вольеры. Например, в приют "Бескудниково" можно приходить общаться с собаками, гладить и вычесывать их. Это очень помогает в адаптации и социализации животных (а собаке, которая хорошо ладит с человеком, легче найти хозяина).

Также можно стать фотографом приюта и делать красивые снимки для каталога – это тоже помогает быстрее отыскать новый дом. Еще время от времени требуется помощь волонтеров на машине, чтобы отвезти животных в ветклинику или на выставку. Ведь многие кошки и собаки не адаптированы к общественному транспорту.

Кожуховский приют тоже всегда ждет помощь волонтеров. Там нужно выгуливать, вычесывать, социализировать собак, убирать вольеры. Кошкам также требуется общение с людьми и уход. Кроме того, приюту необходимы добровольцы на машине, чтобы привозить хвостатых на передержки и в ветклиники.

Взять домой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наиболее оптимальный вариант помощи – взять кошку или собаку из приюта. Но если такой возможности нет, можно забрать животное домой на временную передержку.

Например, в муниципальном приюте "Искра" есть возможность выбрать, кого приютить. Вам привезут питомца и при необходимости даже закупят корм. Если возникнет потребность в лечении, все расходы питомник возьмет на себя. От временного хозяина требуется кормить, поить и ухаживать, а также искать животному постоянных владельцев.

Если возможности забрать кошку или собаку домой нет, то можно стать куратором. В таком случае нужно покупать корм для постояльца приюта, оплачивать его лечение и отвозить к врачу. Кроме того, куратор должен продвигать животное на разных площадках, искать ему хозяина или временную передержку. Оформить патронаж можно в любом муниципальном питомнике города.