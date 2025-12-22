Московский зоопарк стал одним из самых популярных мест столицы в этом году

Московский зоопарк, канатная дорога и колесо обозрения "Солнце Москвы" стали самыми популярными местами столицы в этом году по итогам продаж билетов на одной из онлайн-платформ. В список самых востребованных выставочных площадок вошли Музей космонавтики, Новая Третьяковка и Дарвиновский музей.

Также москвичи и гости города чаще всего посещали Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и мультимедийный зал "Медиахолл 360" в парке "Зарядье". В зимний период лидерами по посещаемости стали катки на ВДНХ и в Парке Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.