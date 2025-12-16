Московские риелторы начали применять детектор лжи при продаже квартир для подстраховки. Об этом пишут некоторые СМИ. Сообщают, что в столице и Подмосковье провели уже 10 сделок с пожилыми продавцами, используя полиграф.

Несмотря на то, что результаты такой проверки нельзя использовать как официальный документ, они могут показать намерения продавца. По сообщениям агентов, несколько потенциальных сделок были расторгнуты после того, как продавец отказался от тестирования или не прошел его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24