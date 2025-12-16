Форма поиска по сайту

16 декабря, 07:45

Город

Московские риелторы начали применять детектор лжи при продаже квартир

Собянин объявил об открытии центра практической подготовки для машиностроения

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 16 декабря

Квест "Путешествие за подарком мечты" пройдет в Москве до 11 января

Столичные спасатели перешли на особый режим патрулирования рек, прудов и озер

Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения

"Это Москва. Инфраструктура": столичные общежития

Крупный пожар в ангаре на юге Москвы локализован

Выставка дизайнерских елей открылась на Кузнецком Мосту

Московский зоопарк показал, как животным нравится снег

Московские риелторы начали применять детектор лжи при продаже квартир для подстраховки. Об этом пишут некоторые СМИ. Сообщают, что в столице и Подмосковье провели уже 10 сделок с пожилыми продавцами, используя полиграф.

Несмотря на то, что результаты такой проверки нельзя использовать как официальный документ, они могут показать намерения продавца. По сообщениям агентов, несколько потенциальных сделок были расторгнуты после того, как продавец отказался от тестирования или не прошел его.

Егор БедуляПолина Брабец

