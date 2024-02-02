Новая хозяйка появилась у найденного среди мусора йоркширского терьера в Петербурге

Фото: телеграм-канал "СПЕЦЫ по отходам"

У йоркширского терьера, которому удалось выжить в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, появилась новая хозяйка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания "Первый Спецтранс".

Собаку обнаружили на мусорообрабатывающем предприятии в Обухове 20 января. Йоркширского терьера тогда решили оставить на заводе, где предоставляли ему все самое необходимое – еду, одежду и прогулки. Собаке дали кличку Счастливчик.

Спустя некоторое время животное направили на лечение к ветеринарам. Недавно собака обрела хозяйку Наталию.

"Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома!" – говорится в сообщении компании.

Новая хозяйка приобрела для собаки необходимые лекарства. У женщины есть большой опыт в спасении животных, уточнили в компании.

В заключение Брюлику пожелали счастливой жизни с новой хозяйкой.

Ранее к хозяйке вернулась потерявшаяся на ВДНХ собака. Животное на время приютили сотрудники выставки. Позже выяснилось, что собака добралась до территории ВДНХ из Королева.



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