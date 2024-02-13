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13 февраля, 22:15

Происшествия

Домашний кот спас жильцов дома в Северном Измайлове от пожара

Домашний кот спас жильцов дома в Северном Измайлове от пожара

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В Москве домашний кот спас маленького хозяина от пожара. 10-летний Георгий из Северного Измайлова делал уроки, когда в комнату забежал кот Кузя. Он громко мяукал и начал его царапать, в результате мальчик пошел за животным в соседнюю комнату. Там горел натяжной потолок.

Мальчик позвонил пожарным и позвал соседей. Жильцы обесточили подъезд, а приехавшие спасатели потушили огонь. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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