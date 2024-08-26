Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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26 августа, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": на будущей Троицкой линии метро запустят поезда последнего поколения

"Мой район. Новости": на будущей Троицкой линии метро запустят поезда последнего поколения

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На будущей Троицкой линии метро запустят поезда последнего поколения "Москва-2024". После открытия первого участка перевозить пассажиров будут девять современных вагонов. Обслуживаться сначала они будут в электродепо "Замоскворецкое" Большой кольцевой линии. А через некоторое время на изумрудной ветке заработает новое депо.

В новых вагонах предусмотрены: улучшенная шумоизоляция, широкие двери, сквозной проход через весь состав, система климат-контроль, а также разъемы для зарядки телефонов. Планируется, что к 2030 году будет обновлено 95% всех поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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