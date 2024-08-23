Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 17:35

Транспорт

"Мой район. Новости": станция "Потапово" позволит москвичам экономить до 40 минут в день

"Мой район. Новости": станция "Потапово" позволит москвичам экономить до 40 минут в день

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В Москве готовят к открытию станцию метро "Потапово". Она станет 27-й остановкой Сокольнической линии и улучшит транспортную доступность нескольких районов. С ее появлением жители поселения Сосенского будут экономить в пути до 40 минут в день. Также станет удобнее жителям района Южное Бутово и Щербинка.

В связи с подготовкой к запуску платформы будет ограничено движение на участке "Саларьево" – "Новомосковская". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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