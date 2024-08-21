Преподаватель РУДН задержан по подозрению в организации миграции из Нигерии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Правоохранители задержали преподавателя РУДН, работающего на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

По данным вуза, арест преподавателя не связан с его работой в университете.

В вузе уточнили, что он читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга в англоязычной магистратуре. Научный руководитель задержанного описывает его как спокойного, интеллигентного молодого человека.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что дело расследуется московской полицией. При этом другой собеседник указал, что преподавателя задержали пока на трое суток.

Между тем в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявили, что задержан преподаватель РУДН Экподобо Раймонд Оввигхо. Причиной ареста стала помощь гражданам Нигерии заключать фиктивные браки за денежное вознаграждение.

Собеседник агентства уточнил, что Оввигхо помог более 10 иностранцам. Свои услуги злоумышленник оценивал в пределах 60–150 тысяч рублей. Сейчас следствие устанавливает личности обратившихся к нему. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве задержали пятерых человек, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов столичной полиции, подозреваемых в организации незаконной миграции.

По версии правоохранителей, в период с июня 2021 года по июнь 2024 года указанные граждане, сговорившись, организовали незаконную миграцию на территории Москвы для личного обогащения. Соучастники за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали иностранных граждан по месту их пребывания.

