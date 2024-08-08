Пять человек задержаны в Москве за организацию незаконной миграции

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи Тимирязевского межрайонного отдела задержали пятерых человек, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов столичной полиции, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщается в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По версии правоохранителей, в период с июня 2021 года по июнь 2024 года указанные граждане, сговорившись, организовали незаконную миграцию на территории Москвы для личного обогащения. Соучастники за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали иностранных граждан по месту их пребывания.

В рамках расследования, специалисты обыскали жилище подозреваемых, в ходе чего обнаружили и изъяли документацию, указывающую на их причастность к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В данный момент продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов уголовного дела.

С начала 2024 года из России были высланы свыше 30 тысяч иностранцев, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го. Помимо этого, полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев.

Всего на данный момент в рамках операции "Нелегал-2024" полицейским удалось пресечь более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции.