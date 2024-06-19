Более 30 тыс иностранцев высланы из России с начала года

Фото: Агентство "Москва"

Более 30 тысяч иностранных граждан высланы из России с начала 2024 года. Данный показатель почти вдвое превышает тот, что был зафиксирован в 2023 году, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад", – отметила она в своем телеграм-канале.

Также представитель ведомства подвела итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024", которая проводилась в России на протяжении недели. По данным Волк, в течение этого мероприятия полицейским удалось пресечь более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции.

При этом с территории России было выдворено и депортировано около 9 тысяч иностранцев. Также за это время в Россию не разрешили въехать более чем 11 тысячам граждан других государств. Кроме того, Волк отметила, что сотрудники полиции привлекли к ответственности более 6 тысяч недобросовестных работодателей, которые незаконно привлекали к труду иностранцев.

По данным Волк, по итогам первого этапа операции в стране возбудили около 2 тысяч уголовных дел в связи с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Кроме того, сотрудникам МВД удалось установить более 150 лиц, которые находились в розыске.

Представитель ведомства также обратила внимание, что в 2023 году за пределы России в общей сложности было выдворено почти 110 тысяч иностранцев. Это количество превышает показатели 2022 года практически в 2 раза.

Она напомнила, что РФ было решено ужесточить контроль над работодателями, что привело к росту числа поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с гражданами других стран и лицами без гражданства. Показатель вырос на 7% в прошлом году, уточнила представитель МВД. При этом за январь – май 2024 года его рост составил 40%.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, в соответствии с которым в России могут ввести режим высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. В случае полного принятия предложения изменения внесут в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

