Володин анонсировал пожизненное заключение за организацию незаконной миграции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты ГД готовят законопроект об отнесении к числу особо тяжких преступлений, вплоть до пожизненного заключения, организацию незаконной миграции, рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В частности, за организацию незаконной миграции будет возможна конфискация имущества. Также депутаты предложили дополнить УК РФ отягчающим обстоятельством, если преступник был иностранцем и находился в РФ незаконно.

"Сегодняшнее итоговое заседание начнем с рассмотрения обращения к председателю правительства по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарии обсудят и другие вопросы в сфере принудительного выдворения иностранцев, не имеющих законных оснований находиться на территории страны. В их числе – законопроект об обязательном условии получения российского гражданства для иностранцев, что позволит им сразу же встать на воинский учет.

"Важно сделать это оперативно для того, чтобы законы, подготовленные и принятые депутатами, стали работать как можно раньше", – сказал он.

Ранее в СКР заявили, что число совершенных нелегальными мигрантами преступлений в РФ в 2023 году выросло почти втрое по сравнению с 2022 годом. В частности, на 11% увеличилось число тяжких деяний, совершенных приезжими.

