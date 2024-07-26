Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 13:30

Транспорт

Новости регионов: пилотажная группа "Русские витязи" прилетела в Новосибирск

Новости регионов: пилотажная группа "Русские витязи" прилетела в Новосибирск

Центральный транспортный узел позволит россиянам передвигаться в два раза быстрее

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Веер из 46 путей уложат в электродепо "Столбово"

Собянин: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

"Мой район. Новости": почти 200 тыс человек отправились в круизы с речных вокзалов Москвы

"Москва едет": как ЦОДД следит за безопасностью на московских дорогах

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Станцию "Тютчевская" на Троицкой линии метро откроют осенью 2024 года

Дептранс напомнил о строительных работах на Лужнецкой эстакаде

В Новосибирск прилетела авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи". Она примет участие в ежегодном авиашоу на аэродроме Мочище в воскресенье, 28 июля. Кроме того, на мероприятии покажут редкий американский самолет Douglas, который отправили в СССР во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза.

Тем временем на Камчатке трое туристов получили травмы из-за сильного камнепада на Ключевском вулкане. Двое мужчин и женщина отправились в поход, поднялись на вершину, а на обратном пути попали под поток камней. Позднее они смогли добраться до дома вулканологов, откуда их эвакуировали на вертолете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыпроисшествиявидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика