Новости регионов: пилотажная группа "Русские витязи" прилетела в Новосибирск

В Новосибирск прилетела авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи". Она примет участие в ежегодном авиашоу на аэродроме Мочище в воскресенье, 28 июля. Кроме того, на мероприятии покажут редкий американский самолет Douglas, который отправили в СССР во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза.

Тем временем на Камчатке трое туристов получили травмы из-за сильного камнепада на Ключевском вулкане. Двое мужчин и женщина отправились в поход, поднялись на вершину, а на обратном пути попали под поток камней. Позднее они смогли добраться до дома вулканологов, откуда их эвакуировали на вертолете.

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