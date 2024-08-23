Бесплатные автобусы будут запущены во время ограничений на Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатные компенсационные автобусы будут курсировать вдоль закрытого участка Сокольнической линии метро, движение поездов по которой будет остановлено в связи с подготовкой к открытию новой станции "Потапово", передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале .

Подключение и проверка всех систем Сокольнической линии будет проводиться с 24 по 28 августа. В этот период поезда не будут ходить на участке "Саларьево" – "Новомосковская".

Помогать пассажирам ориентироваться будут свыше 45 сотрудников ЦОМП. Они расскажут о наиболее удобном альтернативном маршруте и объяснят, где находится ближайшая остановка, укажут на необходимый автобус.

Открытие станции "Потапово" позволит упростить и улучшить передвижение по столице для почти 170 тысяч жителей района Коммунарка, отметили представители департамента.



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Вместе с тем с 23 по 26 августа будет закрыт участок Тверской улицы из-за работ по замене асфальта. Транспорт не сможет проехать в Большом Путинковском переулке, от улицы Малой Дмитровки до Тверской, и на улице Тверской, от Моховой до Тверского бульвара.