Расписание поездов на МЦД-3 изменится 24 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов на МЦД-3 изменится с 01:10 до 13:10 24 августа. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

На Ленинградском направлении электрички в сторону центра не будут останавливаться на станциях Левобережная и Ховрино. Для поездок в сторону Ипподрома пассажирам рекомендовали проехать до станции Химки и пересесть в обратную сторону, а для поездок со стороны Зеленограда-Крюкова до станций Левобережная и Ховрино доехать до станции Грачевская и тоже пересесть в обратную сторону. Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут, а часть поездов из дальнего пригорода проследуют от и до Зеленограда-Крюкова.

На центральном участке от Останкино до Электрозаводской отменят часть поездов и увеличат интервалы движения до 20 минут. На Казанском направлении интервалы движения увеличатся до 15 минут.

Во время изменений в расписании будет проводиться реконструкция станции Ховрино. Также 1 путь в сторону центра на участке между станциями Химки и Ховрино будет закрыт.

Ранее сообщалось, что на МЦД-3 вышла девятая по счету "Иволга 4.0". Сейчас на этом диаметре уже курсирует 28 современных и удобных "Иволг". Полное обновление поездов здесь планируется завершить до конца года, сказал заммэра Максим Ликсутов.

В новых составах просторные вагоны, эргономичные сиденья, третья дверь для удобной посадки и высадки, адаптивное освещение, климат-контроль и зарядки для смартфонов.

