"Аэрофлот" запустит по два рейса в неделю на Бали с 17 сентября

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 сентября запустит прямые рейсы два раза в неделю из Москвы в Денпасар, передает "Интерфакс".

По данным компании, с 3 октября добавится третий еженедельный рейс. Летать будут широкофюзеляжные самолеты Airbus A350.

Ранее "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар в Индонезии. Авиакомпания отмечала, что до этого была проведена слаженная работа между перевозчиком, МИД РФ, министерством транспорта РФ, посольством Индонезии в Москве и Российско-индонезийским деловым советом.

О возможности "Аэрофлота" совершать прямые рейсы на остров Бали заявлял избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с Владимиром Путиным. Глава государства также поприветствовал возможность открытия российского генконсульства на Бали.

Рейсы группы "Аэрофлот" на Бали были приостановлены на фоне пандемии COVID-19 в августе 2020 года.