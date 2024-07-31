31 июля, 14:47Политика
Индонезия выступила за открытие прямых авиарейсов из России на Бали
Фото: depositphotos/leonidp
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с Владимиром Путиным заявил, что "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на остров Бали.
"Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями", – сказал он.
Глава государства также приветствует возможность открытия российского генконсульства на Бали.
Ранее сообщалось, что Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО.
В подписанном документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков.
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