Индонезия выступила за открытие прямых авиарейсов из России на Бали

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Избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с Владимиром Путиным заявил, что "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на остров Бали.

"Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями", – сказал он.

Глава государства также приветствует возможность открытия российского генконсульства на Бали.

Ранее сообщалось, что Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО.

В подписанном документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков.