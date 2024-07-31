"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для рейсов из Москвы в Денпасар

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Авиакомпания "Аэрофлот" запросила необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар в Индонезии в сентябре текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на перевозчик.

"Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии", – уточняется в сообщении.

Авиакомпания подчеркнула, что до этого была проведена слаженная работа между перевозчиком, МИД РФ, министерством транспорта РФ, посольством Индонезии в Москве и Российско-индонезийским деловым советом.

О возможности "Аэрофлота" совершать прямые рейсы на остров Бали заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с Владимиром Путиным. Глава государства также поприветствовал возможность открытия российского генконсульства на Бали.

Россия и Танзания также подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО.

