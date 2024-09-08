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08 сентября, 12:15

Политика

Москвичи отдают предпочтение онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму

Москвичи отдают предпочтение онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму

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Москвичи отдают предпочтение онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Расшифровывать результаты электронного голосования начнут вечером 8 сентября сразу после завершения выборов.

Между тем президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов рассказал, что за вторые сутки выборов в них приняли участие 715 390 человек. Из них 408 000 горожан стали победителями в акции "Миллион призов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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