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27 декабря, 08:45

Политика

Новости мира: администрация Трампа будет депортировать семьи нелегалов из США

Новости мира: администрация Трампа будет депортировать семьи нелегалов из США

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Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет депортировать семьи нелегалов, в том числе с детьми, рожденными в США. Об этом заявил советник Трампа. Он добавил, что родители смогут уехать одни или вместе с ребенком. Также США намерены возобновить строительство специальных центров для мигрантов. Ранее Трамп заявлял, что в первый же день пребывания на посту главы государства подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегалов.

Три человека погибли при падении автобуса в озеро в Норвегии. Еще четверо получили серьезные ранения. Всего в аварии пострадали 58 пассажиров. Автобус съехал с трассы и наполовину оказался в воде. Трое пострадавших были доставлены в больницу на вертолете, остальных эвакуировали в школу неподалеку. По предварительной информации, водитель мог не справиться с управлением из-за погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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