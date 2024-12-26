Al Masirah: четыре человека погибли при ударах Израиля по Йемену

Фото: nglish.almasirah.net.ye

Четыре человека погибли в результате ударов Израиля по Йемену. Об этом сообщает принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его данным, три человека погибли в результате израильского авиаудара по международному аэропорту Сана в Йемене. Еще один человек скончался в результате удара по портовому терминалу Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда.

Телеканал также заявил, что 16 человек, которые находились в аэропорту, получили ранения, а в порту Рас-Иса между тем три человека числятся пропавшими без вести.

В числе раненых в аэропорту был помощник капитана самолета Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает газета "Известия" со ссылкой на арабский телеканал Al Mayadeen.

В аэропорту в момент атаки также находился директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, уточнил телеканал. Кроме того, в результате произошедшего была повреждена башня управления, взлетно-посадочная полоса и зал вылета, который был расположен в нескольких метрах от того места, где находился Гебрейесус с делегацией, о чем глава ВОЗ сообщил на своей странице в соцсети X.

"Один из членов экипажа нашего самолета был ранен", – добавил Гебрейесус, указав, что никто из членов делегации ООН не пострадал.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, чье заявление передает ТАСС, пообещал продолжить преследование лидеров повстанцев. Таким образом он прокомментировал удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Йемене, в результате которых были поражены стратегические цели хуситов – аэропорт и порт.

По его словам, никто не сможет укрыться от израильской "длинной руки". Он объяснил, что те, кто наносят удары по Израилю, будут лицезреть ответную атаку.

Ранее авиация США и Израиля нанесла несколько авиаударов по военным позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Под обстрелом оказалась столица Йемена Сана, где истребители нанесли два удара по горе Аттан, на которой находится штаб ракетных бригад хуситов, а также один удар по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум.

В Пентагоне уже подтвердили нанесение ударов по Йемену, отметив, что целями обстрела стали ракетный склад и операционный центр хуситов.

Израильская авиация до этого уже нанесла несколько авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена. Под атакой оказались в том числе порты и энергетическая инфраструктура в Сане, которые использовались в военных целях.

