Еще две ракеты ВСУ уничтожены в небе Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще две украинские ракеты в небе над Курской областью, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Это произошло во время ракетной опасности. В правительстве поблагодарили бойцов ПВО.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли пять человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Были повреждены 12 общественных зданий – ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты. Из них не подлежат восстановлению ДК, школа и колледж. Два последних при этом являются объектами культурного наследия.