27 декабря, 20:05Происшествия
Еще две ракеты ВСУ уничтожены в небе Курской области
Фото: телеграм-канал "Курская область"
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще две украинские ракеты в небе над Курской областью, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Это произошло во время ракетной опасности. В правительстве поблагодарили бойцов ПВО.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли пять человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Были повреждены 12 общественных зданий – ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты. Из них не подлежат восстановлению ДК, школа и колледж. Два последних при этом являются объектами культурного наследия.
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