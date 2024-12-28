Премьер Словакии Фицо: Украина заплатит за "западную авантюру" своей территорией

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина заплатит жестокую цену за "западную авантюру". Об этом со ссылкой на видеообращение политика сообщает РИА Новости.

Фицо выразил недоумение тем, что украинское политическое руководство "тянет целую страну в катастрофу". По его мнению, переговорная позиция Украины становится лишь хуже с каждым днем.

"Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", – считает он.

Ранее Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию. Он отметил, что Украина безотлагательно нуждается в электроэнергии при перебоях на сети.