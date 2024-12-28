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28 декабря, 07:45

Политика

ВС РФ нанесли поражение 14 бригадам ВСУ, которые вторглись в Курскую область

ВС РФ нанесли поражение 14 бригадам ВСУ, которые вторглись в Курскую область

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ВС РФ нанесли поражение 14 бригадам ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Здесь врага выбивают различные подразделения группировки войск "Север".

Так, операторы беспилотников разнесли опорный пункт противника. Обнаружить замаскированную позицию ВСУ удалось с FPV-дрона с тепловизионным модулем. Противник наводил помехи с помощью радиоэлектронных средств, но наши бойцы смогли не только удержать управление беспилотником, но и точно поразить заданную цель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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