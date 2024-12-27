Американские чиновники считают, что ВСУ могут быть выдавлены из Курской области к весне 2025 года. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, американские чиновники отмечают нехватку живой силы ВСУ. Кроме того, на фоне скорого прихода в офис избранного президента США Дональда Трампа, Киев не может быть уверен в дальнейшем оказании Западом военной помощи.

В материале отмечается, что ВСУ уже потеряли около половины занятой ранее в Курской области территории и, скорее всего, смогут удерживать позиции лишь до весны, после чего отступят или окажутся перед угрозой окружения.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин называл преступлением действия ВСУ в Курской области. С военной точки зрения, подчеркнул президент, вторжение украинских формирований в регион является бессмысленной авантюрой. Это подтверждают как российские, так и иностранные эксперты, сказал он.

