СВР сообщила, что США и Великобритания готовят теракты на военных базах РФ в Сирии

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Вашингтон и Лондон готовят теракты против военных баз РФ в Сирии, передает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным службы, для этого полевые командиры ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) уже получили от представителей разведок США и Великобритании ударные БПЛА. Чтобы скрыть предполагаемые вылазки террористов, командование этих стран продолжает наносить удары по позициям боевиков, но предварительно уведомляя тех об атаках.

Кроме того, террористы, выпущенные новыми властями из тюрем, получили, по сути, полный доступ к арсеналам бывшей сирийской армии, посетовали в пресс-службе разведки РФ. Из-за атак, рассчитывают в Лондоне и Вашингтоне, РФ будет вынуждена эвакуировать свои базы из Сирии.

"Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу", – цитирует СВР РИА Новости.

Также власти западных стран планируют не допустить стабилизации обстановки в стране. Служба считает, что Штаты и Британия хотят обеспечить себе длительное доминирование в регионе при помощи хаоса, препятствуя военному присутствию РФ, которое выступает сильным фактором стабильности в регионе.

Ранее силовики предотвратили теракт в Москве возле отдела полиции. Теракт готовился уроженцами Центральной Азии, которые были участниками террористической группировки, входящей в ИГ. При задержании они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.

