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24 декабря, 23:30

Общество

Новости мира: сильная метель обрушилась на Балканы

Новости мира: сильная метель обрушилась на Балканы

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На Балканы обрушилась сильная метель. Без электричества остались около 200 тысяч домов. В Боснии заблокированы автомагистрали, временно перестали ходить поезда. При этом в Сараево местные жители сами расчищали дороги к домам. В некоторых местах машины застряли в снегу на несколько часов.

Тем временем из-за проливных дождей в Доминиканской республике начались наводнения. Вода затопила первый этаж больницы города Пуэрто-Плате. Кроме того, в пострадавшей части острова расположены многие знаменитые пляжи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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