Telegraph: Великобритания направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом

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Великобритания направит избранному президенту США Дональду Трампу после его инаугурации приглашение приехать в страну с государственным визитом. Об этом со ссылкой на источник сообщает британская газета Telegraph.

"Дональд Трамп станет первым избранным политиком в современной истории, который дважды посетит с государственным визитом королевскую семью", – указано в сообщении.

Согласно данным источника, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и МИД страны готовятся направить Трампу приглашение сразу, как только тот вернется в Белый дом.

Газета отмечает, что Стармер, похоже, собирается "использовать увлеченность Трампа королевской семьей", чтобы построить с ним крепкие отношения, которые пойдут Великобритании на пользу.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III написал письмо Трампу после покушения на его жизнь. Трамп получил документ через британское посольство в Вашингтоне. По данным СМИ, письмо было написано в частном порядке, в связи с чем Букингемский дворец не разглашает его содержание.