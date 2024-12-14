Премьер-министр Великобритании Стармер просит G7 усилить помощь Киеву

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра сообщает РИА Новости.

В заявлении указано, что Стармер призвал лидеров стран G7 продолжать "максимизировать тяготы" для России, увеличив военную поддержку Украины и усилив экономическое давление посредством введения новых санкций. Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что усиление поддержки Украины необходимо на фоне того, что РФ не проявляет "никаких признаков смягчения позиции".

Ранее стало известно, что разработка 15-го пакета санкций ЕС планируется на январь 2025 года. Еврокомиссия хочет еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике союза.

Также ЕС намерен ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты России.