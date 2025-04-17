РБК: Минтруд дополнит ТК новыми признаками трудовых отношений

17 апреля, 11:08Общество
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Минтруд России предложил внести изменения в Трудовой кодекс (ТК), чтобы более четко определить признаки трудовых отношений и исключить их смешение с гражданско-правовыми отношениями, а также избежать возможных спорных ситуаций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект поправок, подлинность которого подтвердил источник.
Нововведение направлено на повышение эффективности механизмов защиты трудовых прав и обеспечение экономических интересов государства. В частности, это позволит увеличить сбор налогов и других платежей со стороны работодателей.
При этом ужесточение условий найма значительно ограничит возможность компаний и предпринимателей привлекать сотрудников на основании гражданско-правовых договоров. Принятие этого документа предоставит Роструду право обращаться в суд для признания отношений трудовыми и, как следствие, для получения выплат со стороны работодателя, что является основной целью.
Согласно пояснительной записке проблема уклонения работодателей от оформления трудовых отношений с целью экономии по-прежнему актуальна. Например, в 2024 году Роструд выявил более 800 тысяч таких случаев.
Министерство труда предлагает включить в перечень признаков, указывающих на сокрытие реального характера отношений между субъектами, следующие критерии:
- постоянство и неизменность этих отношений;
- подчинение и зависимость труда;
- выполнение работником задач по указаниям работодателя;
- наличие у работника дополнительных гарантий;
- интеграция работника в структуру компании;
- предоставление работнику еженедельных выходных и ежегодных отпусков;
- обеспечение работника необходимыми инструментами, материалами и механизмами.
Также в перечень войдут оплата расходов, связанных с поездками сотрудника в рабочие командировки, и периодические выплаты работнику, которые являются его основным или единственным источником дохода.
Эти критерии были взяты ведомством из постановления пленума Верховного суда, на которое ориентируются судьи при рассмотрении подобных дел. Изменения в Трудовой кодекс были внесены из-за того, что судебная практика в данной области отличается разнообразием.
Ранее в Госдуме выступили с идеей сократить женщинам рабочий день на один час с сохранением зарплаты. По словам авторов инициативы, это необходимо для того, чтобы матери уделяли больше времени семье.
Однако член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что данная инициатива приведет к гендерному неравенству и нежеланию работодателей брать женщин на работу.