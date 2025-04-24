Депутат Буцкая: 30-летние мужчины без семьи являются "худшими сотрудниками"

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Мужчины в возрасте 30 лет без семьи являются "худшими сотрудниками". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Самый худший сотрудник, который к тебе может прийти, – это одинокий молодой человек 30 лет. Я вряд ли бы такого взяла на работу, потому что я понимаю, что я сейчас в него вложу кучу сил, а он через год скажет: "Ну, спасибо, я дальше пошел", – рассказала парламентарий.

Она назвала таких людей "ненадежными". По ее мнению, лучшие рабочие места следует отдавать сотрудникам с семьей и детьми.

Ранее российское правительство поддержало законопроект о расширении запрета на увольнение единственного кормильца семьи, в которой воспитываются трое или более детей до 14 лет. При этом инициатива игнорирует ситуацию, в которой один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, но получает доход.

В кабмине уточнили, что проект может "повлечь за собой снижение конкурентноспособности" на рынке труда, так как трудоустройство некоторых категорий сотрудников создает для работодателей дополнительную нагрузку.