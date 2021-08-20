Власти Москвы не видят негатива во временной установке работы "Большая глина № 4"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Временное экспонирование работы "Большая глина № 4" в Москве делает город интересным и вызывает отклик со стороны жителей, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Речь идет о скульптурной композиции, представляющей собой комки необработанной глины на постаменте.
По его мнению, временное размещение таких объектов на площадках города возможно. Емельянов не видит ничего вредного, чтобы на одной из площадок какое-то время экспонировалась скульптура.
"Если бы решение об установке этого шедевра современного искусств было принято навсегда, ну, наверное, я бы сказал другие слова", – подчеркнул он.
Недавно в Москве завершилась установка скульптуры "Большая глина № 4". 12-метровую инсталляцию, которая расположилась напротив ГЭС-2, собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Она представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую Фишер разминал в руках.
Арт-объект стал предметом бурных обсуждений в интернете: одни в восторге от работы художника, а другие возмущаются ее видом. Глава Общественного совета при министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов заявил, что считает установку работы "Большая глина № 4" ошибочной.
Урс Фишер рассказал о своей работе "Большая глина № 4"
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