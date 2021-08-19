Автор скандальной скульптуры "Большая глина № 4" рассказал о своей работе

Урс Фишер рассказал о своей работе "Большая глина № 4"
Автор скандальной скульптуры "Большая глина № 4", установленной на Болотной набережной в Москве, Урс Фишер рассказал в эфире телеканала Москва 24 о ней.
"Я абсолютно в восторге от скульптуры, локации, от этого островка, где она находится. Вы знаете, это напоминает мне остров, с тех пор как я там был. Остров, когда один город похож на другой. Когда город построен на реках. Это очень красивое сочетание, что она стоит на неком островке. Это очень здорово, что она находится в общедоступном месте", – рассказал создатель.
На вопрос о желании присутствия этой скульптуры в Москве навсегда автор затруднился ответить.
"У меня нет конкретной точки зрения на этот счет. У всех людей разные мнения на этот счет... Но мы все знаем, что эта скульптура вызвала много споров у публики", – отметил он.
Также создатель необычной скульптуры добавил, что его сильно удивила бурная реакция общественности.
"Это удивляет, потому что в первую очередь я это сделал не для того, чтобы вызвать большие эмоции, а просто потому что хотел ее сделать", – уточнил он.
По мнению автора, данная скульптура – "просто выражение жеста, желание удержать какой-то момент".
"Вы знаете, когда родилась моя первая дочь, вот в тот момент я взял ее на руки, и я дал ей мой палец, и она его схватила, хотя родилась только пять минут назад, потому что она хотела за что-то удержаться. Когда мы чувствуем чувство голода, мы держимся за что-то, когда испытываем желание, мы тоже за что-то держимся. Это первобытный инстинкт, выражать какие-то чувства, как мы относимся к этому миру, вот оттуда и истекает моя работа. Это не то, что я хотел создать что-то уродливое или красивое <...> И это точно не имеет никакого политического контекста", – объяснил создатель.
Он также отметил, что Москва – уже третье место, где находится скульптура. До этого она выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции.
Недавно в Москве завершилась установка скульптуры "Большая глина № 4". 12-метровую инсталляцию, которая расположилась напротив ГЭС-2, собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Она представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую Фишер разминал в руках.
Арт-объект стал предметом бурных обсуждений в интернете: одни в восторге от работы художника, а другие возмущаются ее видом.
На Болотной набережной установили 12-метровый арт-объект
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