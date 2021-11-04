Артемий Лебедев отреагировал на скандал вокруг открытки с горящим кинотеатром. Дизайнер заявил, что эта картинка была нарисована еще в 2017 году – до трагедии в "Зимней вишне". Открытка была ироничным ответом на негативную реакцию на фильм "Матильда".

Лебедев также назвал пожар в Кемерове чудовищным и заявил что сопереживает жителям Кузбасса. Однако Лебедев призвал губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева удалить новость о студии, чтобы не разжигать вражду и ненависть. По словам дизайнера, извинения должен приносить не он, а команда главы Кузбасса, поскольку она "настолько профнепригодна", что нападает "всей своей государственной машиной на маленькую несчастную дизайн-студию из Москвы".

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