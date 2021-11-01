Москву украсят 400 праздничных плакатов в честь Дня народного единства

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Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего на городских билбордах, остановках и афишных стендах установят 400 праздничных тематических плакатов.

Фасады зданий Госдумы на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на Большой Дмитровке украсят панно и флаги в цветах триколора.

Бирюков рассказал, что подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и Центрального телеграфа.

Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах 2–4 ноября будет работать в праздничном режиме.

В этом году ноябрьские праздники продлятся четыре дня за счет дополнительного выходного. День народного единства, который отмечают 4 ноября, в 2021 году выпадает на четверг. Таким образом, следующая за четвергом пятница также становится нерабочей.

Продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному, по законодательству сокращается на один час. В данном случае короткий рабочий день будет в среду, 3 ноября.