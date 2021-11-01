Москву украсят 400 праздничных плакатов в честь Дня народного единства

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Всего на городских билбордах, остановках и афишных стендах установят 400 праздничных тематических плакатов.
Фасады зданий Госдумы на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на Большой Дмитровке украсят панно и флаги в цветах триколора.
Бирюков рассказал, что подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и Центрального телеграфа.
Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах 2–4 ноября будет работать в праздничном режиме.
В этом году ноябрьские праздники продлятся четыре дня за счет дополнительного выходного. День народного единства, который отмечают 4 ноября, в 2021 году выпадает на четверг. Таким образом, следующая за четвергом пятница также становится нерабочей.
Продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному, по законодательству сокращается на один час. В данном случае короткий рабочий день будет в среду, 3 ноября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: