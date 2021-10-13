Россиянам напомнили о четырех выходных подряд в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В этом году ноябрьские праздники продлятся четыре дня за счет дополнительного выходного. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает "Российская газета".

Специалист объяснил, что День народного единства, который отмечают 4 ноября, в 2021 году выпадает на четверг. Таким образом, подчеркнул эксперт, следующая за четвергом пятница также становится нерабочей.

Соловьев также напомнил, что продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному, по законодательству сокращается на один час. В данном случае короткий рабочий день будет в среду, 3 ноября.

"Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день", – отметил юрист.

При этом он подчеркнул, что данные правила не относятся к работникам, трудящимся на предприятиях непрерывного производства.

Ранее стало известно, что ближайшие новогодние праздники в России продлятся 10 дней – с 31 декабря по 9 января, майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Это следует из утвержденного кабмином производственного календаря на 2022 год.