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Транспорт

13:08

Разрешенную скорость на нескольких улицах в центре Москвы снизили до 30 км/ч

город транспорт

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На ряде улиц в центре столицы максимальную разрешенную скорость ограничили 30 километрами в час, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"30 километров в час – такая максимально разрешенная скорость теперь будет на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках", – говорится в сообщении.

В настоящее время на большинстве улиц столицы разрешено двигаться со скоростью 60 километров в час, что может быть опасно для пешеходов.

"3 мая мы объявили сбор предложений по изменению скорости в городе: 70% приславших ответ выступили за снижение, и мы это поддержали", – добавили в департаменте транспорта.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях. В случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами.

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