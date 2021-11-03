Путин примет участие в мероприятиях ко Дню народного единства в Севастополе 4 ноября

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В четверг, 4 ноября, Владимир Путин отправится в Севастополь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня народного единства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы", – сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что Путин также проведет встречу с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ранее Песков сообщал, что в нерабочие дни Владимир Путин продолжит работать удаленно, а очные мероприятия проводиться не будут из-за сложной эпидемиологической обстановки.

