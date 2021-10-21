Путин в нерабочие дни продолжит проводить рабочие мероприятия по видеосвязи

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в нерабочие дни Владимир Путин продолжит работать удаленно.

"Они (мероприятия. – Прим. ред.) у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки очные мероприятия проводиться не будут.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.