В Кремле объяснили необходимость засекретить госзакупки Росгвардии и ФСО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, для чего правительство приняло решение засекретить данные о государственных закупках Росгвардии, Федеральной службы охраны (ФСО) и других ведомств. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Речь идет о спецведомствах, конечно, это относится к гостайне. Этим продиктована необходимость закрытия информации", – сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года ФСО и Росгвардия будут проводить закупки на закрытых тендерах. Также по-прежнему закрытыми остаются закупки Минобороны, СВР и ФСБ.

Впервые о намерении Росгвардии засекретить свои закупки стало известно в 2019 году. Тогда государственная военная организация просила не раскрывать свои закупки в целях унификации подхода. В то же время засекретить свои покупки просила и ФСО. Там объяснили просьбу увеличением количества угроз в отношении объектов государственной охраны.

