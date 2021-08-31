Правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство ввело запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Там уточнили, что в данном случае речь идет о компьютерах до 10 килограммов, таких как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки, а также о вычислительных электронных цифровых машинах, светильниках и осветительных устройствах.
Также было введено правило "второй лишний" для остальной электроники и электронной медтехники. Оно подразумевает, что заказчик должен отменить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается продукция из других стран.
"Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)", – говорится в сообщении.
Ранее Еврокомиссия начала разбирательство во Всемирной торговой организации с РФ. С 2015 года Россия за счет различных ограничений и стимулов постепенно расширила свою политику импортозамещения. Она направлена на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: