Правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство ввело запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Там уточнили, что в данном случае речь идет о компьютерах до 10 килограммов, таких как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки, а также о вычислительных электронных цифровых машинах, светильниках и осветительных устройствах.

Также было введено правило "второй лишний" для остальной электроники и электронной медтехники. Оно подразумевает, что заказчик должен отменить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается продукция из других стран.

"Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)", – говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия начала разбирательство во Всемирной торговой организации с РФ. С 2015 года Россия за счет различных ограничений и стимулов постепенно расширила свою политику импортозамещения. Она направлена на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.