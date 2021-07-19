ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки

Фото: ТАСС/DPA/Winfried Rothermel

Еврокомиссия начала разбирательство во Всемирной торговой организации с РФ. Об этом говорится в релизе ЕК.

"Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2015 года Россия за счет различных ограничений и стимулов постепенно расширила свою политику импортозамещения. Они направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

Убытки от таких шагов в 2019 году оцениваются в 290 миллиардов евро.

Как отметили в Минэкономразвития, они готовы убедить Брюссель в том, что нормам ВТО действующие правила не противоречат.

Ранее эксперт высказался об импортозамещении в России. По его словам, в основном РФ экспортирует зерно, при этом перерабатывать его в муку российскому бизнесу неинтересно.