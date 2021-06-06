Россия может ограничить экспорт некоторых продуктов для избежания роста цен – Решетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России могут ввести дополнительные ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста потребительских цен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он назвал это "ценовым амортизатором", который должен побудить компании инвестировать в производство. "Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек – зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее", – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, если цены будут расти, то власти могут ввести меры по контролю за экспортом в виде прямых ограничений экспорта и "гибких экспортных пошлин". Он также отметил, что Россия уже отменила большинство ценовых ограничений, однако продолжит поддерживать производителей некоторых основных продуктов питания, в числе которых хлеб и мука.
С 5 июня Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.
Уточнялось, что данная мера необходима для сохранения на внутреннем рынке необходимых объемов крупы, а также для устранения резких колебаний цен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: