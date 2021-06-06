Россия может ограничить экспорт некоторых продуктов для избежания роста цен – Решетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут ввести дополнительные ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста потребительских цен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он назвал это "ценовым амортизатором", который должен побудить компании инвестировать в производство. "Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек – зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее", – приводит его слова ТАСС.

По словам министра, если цены будут расти, то власти могут ввести меры по контролю за экспортом в виде прямых ограничений экспорта и "гибких экспортных пошлин". Он также отметил, что Россия уже отменила большинство ценовых ограничений, однако продолжит поддерживать производителей некоторых основных продуктов питания, в числе которых хлеб и мука.

С 5 июня Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.

Уточнялось, что данная мера необходима для сохранения на внутреннем рынке необходимых объемов крупы, а также для устранения резких колебаний цен.

