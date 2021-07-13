Эксперт высказался об импортозамещении в России

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В основном РФ экспортирует зерно, при этом перерабатывать его в муку российскому бизнесу неинтересно. Такое заявление в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сделал экономист Михаил Делягин.
"У нас в основном экспортируется зерно, а экспорт зерна – это импорт мяса, потому что у нас уничтожена значительная часть животноводства. Некоторую часть восстановили в нулевые годы. Восстановили птицеводство, свиноводство, но дальше нужно было прилагать некоторые усилия", – рассказал он.
Экономист добавил, что после вступления страны в ВТО на кабальных правах политика России была направлена на уничтожение крупного рогатого скота.
Он также с сожалением отметил, что отечественному бизнесу легче торговать сырьем, нежели перерабатывать зерно в муку. По словам эксперта, крупнейшим экспортером муки в мире является Турция, которая зерно ввозит из России.
Делягин заключил, что у нас под импортозамещением понимается сокращение импорта в результате очередной девальвации.
Ранее сообщалось, что Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Временный запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований страны в других государствах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.
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