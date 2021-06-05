Россия ввела запрет на экспорт гречки

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Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.

Уточняется, что временный запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований страны в других государствах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.

Ранее сообщалось, что в самом перечне, прилагающемся к постановлению, указываются такие товары как гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.