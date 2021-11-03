Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, из которого следует, что с 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить закупки на закрытых тендерах, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ФСО и Росгвардия должны будут с 1 января следующего года при закупках товаров, работ или услуг использовать "закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".
Кроме того, в документе отмечается, что по-прежнему закрытыми остаются закупки Минобороны, СВР и ФСБ.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков. Также было введено правило "второй лишний" для остальной электроники и электронной медтехники. Оно подразумевает, что заказчик должен отменить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается продукция из других стран.
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