Правительство утвердило список электронных торговых площадок для госзакупок

Фото: kremlin.ru
Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором утвержден перечень площадок, имеющих право проводить электронные торги для госзакупок. Об этом передает "Российская газета".
В перечень вошли девять операторов, которые соответствуют требованиям правительства. С начала следующего года поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться только в электронной форме. Это поможет избежать сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок, а также упростит бюрократическую сторону закупки. В случаях закупок в области обороны и безопасности правительство также может разрешить проведение закрытых торгов.
В число операторов электронных площадок вошли: "Единая электронная торговая площадка", "Сбербанк – автоматизированная система торгов", "РТС-тендер", Российский аукционный дом, "ТЭК-торг", Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, "Электронные торговые системы", "Электронная торговая площадка ГПБ" и "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ-ГОЗ).
Специализированной площадкой рассчитывает стать АСТ-ГОЗ, которая была создана в 2017 году для проведения закупок в рамках гособоронзаказа.
Также правительство утвердило список банков, где участники закупок будут открывать счета для обеспечения заявок на участие в сделках. Перечень включает 18 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, "Открытие", Райффайзенбанк и Росбанк.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: