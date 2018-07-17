Правительство утвердило список электронных торговых площадок для госзакупок

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором утвержден перечень площадок, имеющих право проводить электронные торги для госзакупок. Об этом передает "Российская газета".

В перечень вошли девять операторов, которые соответствуют требованиям правительства. С начала следующего года поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться только в электронной форме. Это поможет избежать сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок, а также упростит бюрократическую сторону закупки. В случаях закупок в области обороны и безопасности правительство также может разрешить проведение закрытых торгов.

В число операторов электронных площадок вошли: "Единая электронная торговая площадка", "Сбербанк – автоматизированная система торгов", "РТС-тендер", Российский аукционный дом, "ТЭК-торг", Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, "Электронные торговые системы", "Электронная торговая площадка ГПБ" и "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ-ГОЗ).

Специализированной площадкой рассчитывает стать АСТ-ГОЗ, которая была создана в 2017 году для проведения закупок в рамках гособоронзаказа.

Также правительство утвердило список банков, где участники закупок будут открывать счета для обеспечения заявок на участие в сделках. Перечень включает 18 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, "Открытие", Райффайзенбанк и Росбанк.